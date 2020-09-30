أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020م

صحيفة الصيحة :

جولة تفاوض جديدة مع الحلو عقب التوقيع النهائي

صحيفة الديمقراطي :

قيادي إسلامي يهدد بوقف التطبيع بالسلاح والنيابة تتهمه بالارهاب

الحرية والتغيير تستعجل تشكيل التشريعي لمراقبة توصيات المؤتمر الاقتصادي

صحيفة السوداني :

دقلو: التغيير لديه سلبيات و”التسوِّي بي إيدك يغلب أجاويدك”

برئاسة الدقير.. وفدٌ من قِوى الحرية والتغيير إلى جوبا الخميس

ندرة في البنزين والطاقة تؤكد ضخ (5) ملايين لتر بالخرطوم

العليا تؤيد إيداع البشير الإصلاحية ومصادرة الأموال لصالح الدولة.

صحيفة اليوم التالي:

نيابة مكافحة الفساد تأمر باستجواب كمال شداد حميدتي: (في ناس حصل ليهم الربيع العربي وصاروا في خبر كان) أسراب جراد قادمة من إريتريا تغزو جنوب البحر الأحمر وزارة الصحة تفرض (40) دولاراً لفحص (كورونا) صحيفة آخر لحظة: صحيفة أمريكية: حمدوك يتقاسم السلطة مع شخصيات (بغيضة)

وفيات واصابات جراء انفجار قرنيت بكسلا

(المهنيين): محصلة المؤتمر الأقتصادي أعد صحيفة السوداني الدولية :

السيادي يوجه بجمع السلاح قسرياً وفاة ثاني حكماء العرب الشيخ صباح الأحمد Advertisements صحيفة القوات المسلحة : البرهان يطلع على مجمل الأوضاع بولاية جنوب دارفور

إبادة (300) ألف قطعة سلاح غير مقننة بحضور عضوا السيادي

دقلو : شرق السودان خط احمر وقضاياه ستحل قريبا

الخرطوم تستقبل اول المخابز الآلية المصرية للإسهام في معالجة الأزمة صحيفة صوت الأمة: حمدوك يرفض ترشيحات “قوى الحرية” لشغل مناصب وزارية

إغلاق مخازن الامدادات الطبية

اتحاد كرة القدم يطالب برفع الحصانة عن ولاء البوشي صحيفة أخبار اليوم:

في ذمة الله أمير الكويت والشيخ نواف خلفا للراحل صباح الأحمد.

افادات جديدة مثيرة لحميدتي امام مكونات البجا بسنكات.

سفير الخرطوم بالقاهرة يلتقي مولانا الميرغني بمقر اقامته بقصر طيبة.

قوات مكافحة التهريب بالشمالية تضبط متهمين بحوزتهم أسلحة و ذخائر وحبوب مخدرة.

الجنيه السوداني يعاود رحلة الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية صحيفة الدار: سيدة تفاجيء زوجها بتزويجه من (ضرتها) (الدار) ترصد محاكمة عبد الله البشير في بيع مصنع الحديد محاكمة فتاة بسرقة ذهب شقيقتها المذيعة ذبح شاب يتسبب في اندلاع احداث عنف بكسلا بالصورة والقلم الدار تنفرد باول حوار صحفي مع الشيخ الشريف يعقوب التجاني بزاوية دار المرايا السلطات السعودية تعيد باخرتي مواشي للسودان

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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