وزير الخارجية: نولي عناية قصوى لدعم عملية إحلال السلام

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إيلاء الوزارة العناية القصوى لدعم عملية إحلال السلام والانطلاق منها لبناء السودان، الذي يتطلع إليه مواطنو البلاد في مختلف مواقعهم.

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وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء- أن قمر الدين استقبل وفد المقدمة من "الجبهة الثورية" برئاسة ياسر عرمان نائب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح مالك عقار".

وناقش الجانبان سبل تنفيذ اتفاقيات السلام المتوصل إليها في جوبا، والمتوقع توقيعها بشكل نهائي في الثالث من أكتوبر المقبل، ومسؤوليات تطوير هذه الاتفاقيات بما يؤمن تحقيق السلام والاستقرار في كل أرجاء البلاد.

وأطلع وزير الخارجية المكلف أعضاء الوفد على اهتمام الأطراف الدولية بموضوع السلام في السودان، ودعمها لما تحقق على طريقه، والتزامها ببذل ما يعين على ذلك.. واتفقت الرؤى، في اللقاء، على واجب بناء الشراكة اللازمة بين مكونات وقوى السودان.