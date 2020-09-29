شاهد بالفيديو.. أميرة علي تواصل هوايتها في (تقبيل) النجوم..تلتقي الفنانة ريان الساتة وتمنحها (قبلة) قوية بعد (أحي يا لطيف)

تواصلت زيارات نجوم الفن والمجتمع للناشطة الجنوب سودانية الشهيرة أميرة علي بمقر إقامتها بفندق السلان روتانا بالعاصمة السودانية الخرطوم والتي زارتها بعد سنوات طويلة من الاغتراب بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد كانت الفنانة المثيرة للجدل ريان الساتة من ضمن الفنانين الذين حرصوا على زيارة الناشطة الشهيرة باسم ماما أميرة.

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ووثقت الفنانة للحظة اللقاء عبر كاميرا هاتفها المحمول حيث قامت أميرة علي وكعادتها بتقبيل ضيوفها, وأبدت الناشطة اعجابها بريان الساتة وأغنيتها الشهيرة (أحي يا لطيف) وقالت بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين: كتلتنا بالأغنية في أميركا وقامت بتقبيلها وسط ضحكات الفنانة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)