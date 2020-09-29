تواصلت زيارات نجوم الفن والمجتمع للناشطة الجنوب سودانية الشهيرة أميرة علي بمقر إقامتها بفندق السلان روتانا بالعاصمة السودانية الخرطوم والتي زارتها بعد سنوات طويلة من الاغتراب بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد كانت الفنانة المثيرة للجدل ريان الساتة من ضمن الفنانين الذين حرصوا على زيارة الناشطة الشهيرة باسم ماما أميرة.
ووثقت الفنانة للحظة اللقاء عبر كاميرا هاتفها المحمول حيث قامت أميرة علي وكعادتها بتقبيل ضيوفها, وأبدت الناشطة اعجابها بريان الساتة وأغنيتها الشهيرة (أحي يا لطيف) وقالت بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين: كتلتنا بالأغنية في أميركا وقامت بتقبيلها وسط ضحكات الفنانة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أميرة علي تواصل هوايتها في (تقبيل) النجوم..تلتقي الفنانة ريان الساتة وتمنحها (قبلة) قوية بعد (أحي يا لطيف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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