عاجل.. ممثل والي النيل الأزرق: سلام جوبا حقق مكاسب غير مسبوقة

الإثنين 28 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد أشرف حسن خضر الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ممثل والي ولاية النيل الأزرق أن اتفاقية سلام جوبا 2020 حققت جملة من المكاسب غير المسبوقة للولاية إذا ما قورنت باتفاقية نيفاشا 2005 مبينا أن الحكم الذاتي يعد أحد مطالب أهل النيل الأزرق.



وأعرب عن أمله أن يلحق كل من جناح القائد عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور بركب السلام حتى يكون العام 2021 عاما للسلام ووداعا للنزوح واللجوء للأبد. جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم فعاليات افتتاح دورة السلام الرياضية بالدمازين جنوب والتي تنظمها حركة جيش تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي بالولاية بالتعاون مع رابطة الناشئين بالدمازين جنوب ورفاق الحركة الشعبية جناح القائد مالك عقار اير وقيادة قوات الدعم السريع قطاع النيل الأزرق .

وحيا ممثل الوالي شركاء الثورة والتغيير، منوها إلى أن ثورة ديسمبر المجيدة تنجح بالشراكة التي جمعت المدنيين والعسكريين وهنأ القائمين على أمر الدورة الرياضية خاصة وأن الرياضة والفنون والتراث تسهم في توحيد الصف .

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وتعهد بإسناد الجهود الداعمة للسلام والسعي الجاد للانفتاح نحو المحليات ونقل احتفالات السلام للمناطق المتأثرة والمتضررة من الحرب ودعا لتضافر الجهود من أجل إيجاد بنيات تحتية بالمناطق كافة لممارسة النشاط الرياضي بضروبه المختلفة .

وعبر عمر دفع الله رئيس الحركة الشعبية جناح عقار بالولاية عن سعادته بالمشاركة في احتفالية السلام خاصة وأكد أن الفعالية تعنى بالشباب وهم أكثر وعيا وإدراكا بأهمية السلام وناشد الجميع بالوحدة والتكاتف لاستقبال السلام والاستفادة من المكاسب والخيرات التي يحققها السلام .

ممثل تجمع القوى المدنية لشعب النيل الأزرق هنأ الفعاليات الشبابية والنسوية بقرب التوقيع النهائي للسلام في الثالث من أكتوبر المقبل ووصف التوقيع بأنه خطوة لإسكات صوت البندقية، آملا أن تلحق بقية الأطراف بركب السلام وأن يساهم الجميع في تحقيق السلام الشامل المستدام الذي يعالج جذور المشكلة .