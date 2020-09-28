عاجل: المتهمون في قضية فساد اتحاد الكرة يمثلون أمام النيابة

مثل أربعة من المتهمين الستة في قضية فساد اتحاد الكرة أمام نيابة مكافحة الفساد اليوم، وهم د. حسن أبو جبل أمين عام اتحاد الكرة، نصر الدين حميدتي نائب رئيس الاتحاد للشئون المالية، أمين حلمي المدير المالي للاتحاد، ويعقوب محمد علي المدير الإداري للاتحاد، بينما تغيب عبد القادر العوض سكرتير اتحاد عطبرة، وأمير محمد خير المدير السابق لمكتب شداد عن المثول أمام النيابة بسبب وجودهما في مدينة عطبرة.
وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين، ورافقهم بحسب صحيفة اليوم التالي، الأستاذ محمد سليمان (حلفا) المحامي، ومعتز الشاعر عضو مجلس إدارة الاتحاد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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