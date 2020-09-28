العقيد تركي المالكي : سيتم إطلاق سراح (4) من الأسرى السودانيين لدى الحوثيين

قال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي إن اتفاق تبادل الأسرى مع الحوثيين يتضمن إطلاق سراح (4) من الجنود السودانيين، بالإضافة إلى (15) من الجنود السعوديين.
ورحب المالكي وفق صحيفة السوداني باتفاق تبادل الأسرى الذي أعلنه اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث. ووصفه بالاتفاق “الإنساني البحت”.
وأوضح المالكي أن الحكومة اليمنية ستطلق سراح (681) أسيراً، بينما سيطلق الحوثيون (400) أسير، تحت إشراف الصليب الأحمر. وأكّد أنّ أولوياتهم في التحالف هي استعادة جميع الأسرى في أسرع وقت، وأن القيادة السياسية والعسكرية في المملكة ودول التحالف تولي هذا الأمر اهتماماً كبيراً.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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