المؤتمر الاقتصادى : (ديوان الضرائب) حجم التهريب يساوي حجم الواردات

قال الامين العام لديوان الضرائب المكلف الحاج هارون أن المشكلة الأساسية للتحصيل الضريبي تتمثل في السياسات التي تقر الإعفاءات الضريبية مشيرا إلى أن هناك 43 قانونا للإعفاءات الضريبية مؤكدا على ضرورة بذل الجهود لمعالجة القوانين لحين وضع الموازنة العامة للعام القادم.

واكد خلال مداخلته الاحد في جلسة السياسات المالية بالمؤتمر الاقتصادي القومي أن الرقم الحقيقي للقوى العاملة بالديوان يبلغ 9200 موظف يعملون في 1200 موقع في كافة ولايات السودان .