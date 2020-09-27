قال الامين العام لديوان الضرائب المكلف الحاج هارون أن المشكلة الأساسية للتحصيل الضريبي تتمثل في السياسات التي تقر الإعفاءات الضريبية مشيرا إلى أن هناك 43 قانونا للإعفاءات الضريبية مؤكدا على ضرورة بذل الجهود لمعالجة القوانين لحين وضع الموازنة العامة للعام القادم.
واكد خلال مداخلته الاحد في جلسة السياسات المالية بالمؤتمر الاقتصادي القومي أن الرقم الحقيقي للقوى العاملة بالديوان يبلغ 9200 موظف يعملون في 1200 موقع في كافة ولايات السودان .
وأشار وفق ( سونا) إلى وجود قوانين قبل تولي النظام السابق للحكم من بينها قانون الضرائب لسنة 1986 والذي تم تعديله عدة مرات وأن المطلوب تفعيل هذه القوانين بزيادة عائدات الضرائب والسلع والخدمات غير المباشرة مع زيادة عائدات الضرائب المباشرة ومكافحة التهرب والتجنيب الضريبي بفرض عقوبات رادعة.
وأضاف بأن 53% من قيمة الواردات معفية من الضرائب وأن حجم التهريب يساوي حجم الواردات رغم ضعف الاقتصاد السوداني وأن دول الجوار تساعد على التهريب خاصة في ظل أسعار السلع المدعومة وعلى رأسها المواد البترولية مشيرا إلى أن الفجوة في ميزان المدفوعات بسبب تصدير الثروة الحيوانية حية بدلا عن تصديرها بقيمة مضافة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر الاقتصادى : (ديوان الضرائب) حجم التهريب يساوي حجم الواردات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.