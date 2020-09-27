أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: البرهان: الأزمة الاقتصادية بلغت ذروتها حميدتي:استبدال التمكين بتمكين ما بنفع حمدوك: فشل المشروع الوطني سببه إدارة تحديات ما بعد الاستقلال صحيفة الديمقراطي: المهدي: ربط الشطب من قائمة الإرهاب بالتطبيع ابتزاز مهين لكرامة السودان الأمم المتحدة تبدأ نشر بعثتها بالسودان في أكتوبر حمدوك: خلافات داخل الحرية والتغيير بشأن الاقتصاد والعلاقات الخارجية صحيفة السوداني: تصريحات مثيرة للبرهان وحميدتي وحمدوك حول العلاقات الخارجية والتطبيع مع إسرائيل صلاح مناع يكشف حقائق جديدة حول محاولة اغتياله مدني لـ (السوداني): رئيس الحكومة لا يرى سبباً لإقالتي صحيفة آخر لحظة:

الأزمة الاقتصادية.. البرهان ينتقد بطء الحلول وحمدوك يتهم الفلول أساس الخرطوم: (99) في المركز الأول ورسوب (29) ألفاً الحكومة: التطبيع مع إسرائيل يحتاج النقاش عميق Advertisements صحيفة السوداني الدولية: المخلوع لـ (السوداني): (نحنا خلاص رفعنا إيدنا من البلد) البرهان يقر بتأخر الحكومة في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية صحيفة صوت الأمة:

توقعات بأزمة خبز خانقة بسبب شح الدقيق وتوقف المخابز

تفشي مرض شلل الأطفال بكسلا وإعلان الطوارئ بالشمالية

المهدي إلى جوبا بدعوة من الرئيس سلفاكير

حمدوك و البرهان إلى الامارات الخميس صحيفة الوطن:

خبراء: سد النهضة سبب الفيضان وغرق السودان

الأمة القومي يؤكد استمرار تجميد عضويته في مجلس الحرية والتغيير

“١٤” دولة تعلن دعم التحول الديمقراطي والحكومة الانتقالية

ارتفاع قياسي جديد لمعدل التضخم صحيفة القوات المسلحة :

فرنسا : حان وقت تحقيق السلام الدائم والشامل في السودان

السودان يقدم بيانا في اجتماعات الجمعية العامة للام المتحدة

رئيس هيئة الأركان يشيد بدور الخدمات الطبية تجاه العسكريين وأسرهم

وفد مجمع الفقه الإسلامي يزور كسلا للمصالحة الاجتماعية صحيفة أخبار اليوم:

خبراء يحملون سد النهضة أسباب الفيضان وغرق السودان.

صحة الخرطوم تعلن عن إنخفاض كبير فى حالات الإصابة بكورونا.

استجابة فورية لقيادات الشرطة لصيحة «اخبار اليوم» لمعالجة التكدس المروري بمحطة اللستك بالسامراب.

التضخم يسجل 166,83% في اغسطس.

ادارة مكافحة المخدرات تفكك شبكة إجرامية تهرب البنقو وتضبط 1536 قندول صحيفة الدار: (الدار) تحتفل مع أوائل شهادة الأساس بولاية الخرطوم 76.1 نسبة النجاح والمتفوقون يشيدون بامتحانات صحيفة الدار ظهور (5) تماسيح والتهامها البهائم حدث مفجع.. مصرع الطفل عبد الخالق محمد بالرصاص ببحري مامورية للجزيرة لاعادة تاجر بحري المختطف والمتهمين من بينها الخرطوم.. وحدة الإنذار المبكر تحذر من امطار غزيرة الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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