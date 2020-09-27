أعلن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، عن توقيع اتفاق السلام فى جوبا فى 6 من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا سعى الحكومة لتحقيق السلام وتلبية طموح الشعب السودانى. وقال رئيس الحكومة السودانية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحكومة الانتقالية السودانية حرصت على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولى، مجددا التزام بلاده بمكافحة الإرهاب وقطع تمويله كما ينص القانون الدولى.



وطالب حمدوك برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، والمساعدة فى إلغاء الديون المتراكمة وحصول السودان على قروض ميسرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعليق هام من رئيس الوزراء بشأن الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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