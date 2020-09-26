أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني: سُلطة الطيران المدني تدعو العاملين لضبط النفس

تطبيق قرار حماية الشهود في محكمة الشهيد حنفي

“التجارة” تتراجع عن إضافة “التبغ والسجائر” للسلع الضرورية معتذرة للشعب…

معبر أرقين يعاود استئناف استقبال سفريات بصات الخرطوم السبت صحيفة آخر لحظة: Advertisements هبة تحذر من أثر زيادة المرتبات والبدوي يقترح تعويم الجنيه

أسماء لـ (آخر لحظة) : الدبلوماسية أصبحت مهنة من لا مهنة له.

صحيفة اسرائيلية : السودان سيُطبع الأسبوع المقبل

التجارة تعتذر عن إضافة السجائر للسلع الضرورية

قانون مرتقب للاستثمار يتضمّن (24) شرطًا صحيفة أخبار اليوم:

إفادات مثيرة لقيادات شيوعية وبعثية قبل إنقعاد المؤتمر الاقتصادي اليوم..

نجاة سكرتير تحرير «أخبار اليوم» من موت محقق طعنا بالسوق المحلي.

رئيس المجلس السيادي يخاطب افتتاح المؤتمر الاقتصادي.

تفريق مظاهرة بالخرطوم ضد تعديلات قانونية.

اليوم إعلان نتيجة شهادة الاساس بولاية الخرطوم.

صحيفة اسرائيلية تحدد تاريخ التطبيع مع السودان. صحيفة الوطن: (الوطن) تكشف سر إطلاق سراح السوباط ووقف التحقيق مع هاشم الحسين

الحكومة تتراجع عن قرار وضع التبغ ضمن السلع الإستراتجية

مبارك الفاضل :أمريكا قدمت عرضاً مكتوباً للسودان مقابل التطبيع

ابو القاسم برطم :الخرطوم أهم لي من القدس الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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