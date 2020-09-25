عاجل.. السودان تسجل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

الجمعة 25 سبتمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات، وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان عن التقرير الوبائى ليوم الاربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت 12 منها فى الخرطوم، وحالتان فى ولاية الجزيرة (وسط السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 515 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

Advertisements وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت عدم تسجيل أى اصابات أو وفيات بفيروس كورونا المستجد، حسب التقرير الوبائى ليوم الثلاثاء الماضى، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى ١٣ ألفا و 592 حالة، بينها 836 وفاة، و 6764 شخصا تعافوا. وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

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