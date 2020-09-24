بالصورة.. حسناوات اسرائيليات: قلوبنا مع السودان

أظهرت صورة لحسناوات إسرائليات يرفعن لافتة تحوي عبارة “قلوبنا مع السودان” وبحسب ما إطلعت أخبار الخليج 365 يوم الخميس على صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية الموثقة بالعلامة الزرقاء كتبت الصفحة (“قلوبنا مع السودان”.. الشعب الإسرائيلي يتعاطف مع الشعب السوداني حيال المأساة التي حلت بالسودان من سيول وفيضانات وأفضت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات. إليكم سلاماً وأماناً أهل السودان في هذه الأوقات العصيبة ????????????????). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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