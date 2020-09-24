إتحاد الكرة يؤمن مباريات إعدادية خارجية لمنتخب الشباب

أكد الدكتور حسن ابوجبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم انهم في إطار المساعي لتوفير عدد من المباريات الإعدادية للمنتخب الوطني الشباب – تحت سن 20 سنة – اكد الاتفاق مع الاتحاد التنزاني لخوض مباراتين امام منتخب السودان في يومي 19 و 22 اكتوبر في تنزانيا.

وذكر ابوجبل وفق ( سونا ) ان الاتحاد السوداني تلقى موافقة نظيره البورندي ايضا على خوض مباراتين بين منتخبي السوداني وبورندي في 26 و 29 اكتوبر في بورندي.

واوضح ابوجبل ان الاتصالات جارية لتأمين مباراتين لمنتخب الشباب في كينيا يومي 13و 15 اكتوبر. المنتخب السوداني للشباب تحت 20 عاما اعتمد جولة في ثلاث دول افريقية كينيا وتنزانيا وبورندي لخوض 6 مباريات إعدادية تحضيرا لبطولة سيكافا للشباب 2020 التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا موريتانيا 2021.. Advertisements تجدر الإشارة الى ان الاتحاد السوداني لكرة القدم اعتذر عن استضافة بطولة سيكافا للشباب بعد اعتذار وزارة الشباب والرياضة الاتحادية لظروف كورونا، وكان الموعد المقترح للبطولة من اتحاد الكرة السوداني ديسمبر 2020. وحدد CAF وفق خطاب صادر عن المكتب التنفيذي تاريخ 25 سبتمبر الجاري موعدا نهائيا للاتحادات لتقديم خطابات الضمان الحكومية لاستضافة التصفيات او الدول التي اعتذرت بسبب كورونا حتى يقرر CAF مصير نظام التصفيات ووضع نظام خروج المهزوم بالذهاب و الإياب احد الخيارات. ويواصل تدريباته الصباحية اليومية في استاد الخرطوم تحت إشراف الكابتن منير لهباب المدير الفني للمنتخبات السنية، والمدرب العام الكابتن محمد موسى خلال معسكر شباب صقور الجديان في فندق الأكاديمية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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