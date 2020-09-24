تكوين لجنة طوارئ لحصر الاحتياجات الدوائية بولاية الخرطوم

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تشكيل لجنة طوارئ الخريف لحصر الاحتياجات الدوائية من أصناف الادوية. وقال المدير التنفيذي بادارة الصيدلة وعضو لجنة طوارىء الخريف د. سوسن الطاهر وفق ( سونا ) ان الوزارة تلقت بلاغات تفيد بزيادة الحاجة للمحاليل الوريدية وبعض الادوية عقب ظهور بعض أمراض الخريف ومنها الملاريا . وأفادت بأن اللجنة قامت بزيارات ميدانية للمراكزالصحية والمستشفيات بالولاية ووفرت أصناف من أدوية الطوارئ بالتنسيق مع إدارة الامداد المجاني فضلا عن التعاون مع ادارات الطوارىء و المراكز الصحية. وأكدت توفر الأدوية اللازمة لعدد من المحليات بالتنسيق مع لجان المقاومة وجمعية صيادلة بلا حدود باشراف ادارة الصيدلة . Advertisements وأشارت د.سوسن الى ان أهم التحديات التي واجهت سير العمل هي عدم توفر السيارات للترحيل والكهرباء بمخازن الأدوية، مشيدة بالدور الذي قامت به شرطة ولاية الخرطوم بالاستجابة السريعة لسد الحاجة في السيارات إضافة للتنسيق مع منظومة الصناعات الدفاعية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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