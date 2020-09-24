“الصحة السودانية” تعلن عن ضوابط دخول القادمين من الخارج

أعلنت وزارة الصحة السودانية الاربعاء عن مجموعة ضوابط صحية لدخول القادمين من الخارج. جاء فيها يحظر ركوب القادمين إلى السودان والذين ليس بحوزتهم فحص كوفيد19 ويستثنى من ذلك بعض الحالات التي تواجه صعوبات في الفحص ببعص البلدان، على ان يتم اخطار سلطات الحجر الصحي مسبقا.

والزمت الوزارة وفقصحيفة السوداني جميع القادمين إبراز شهادة فحص PCR سالبة ومعتمدة لفيروس كورونا صادرة قبل 96 ساعة من الدخول، وفي حالة الاخلال تلزم شركات الطيران الناقلة بتحمل نفقات الحجر الصحي للراكب لمدة 14 يوما. ويتم استثناء الاطفال حتى عمر 6 سنوات من شرط إجراء الفحص المعملي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)