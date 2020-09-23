عاجل.. مجلس الوزراء يؤكد أهمية "خطة الارتباط" مع الولايات المتحدة

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد مجلس الوزراء السوداني، أهمية "خطة الارتباط" مع الولايات المتحدة من خلال التعاون الثنائي والعمل المشترك وصولا إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتبدأ مرحلة جديدة تشهد علاقات طبيعية بين البلدين.

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واستمع مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، إلى تقرير من رئيس الوزراء حول مساعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتداول حول امكانية التوصل إلى حلول وفق قيد زمني محدد.

وأشار رئيس الوزراء إلى قرار المحكمة الخاصة بأسر ضحايا المدمرة الأمريكية كول، وتفجير السفارتين الأمريكيتين بدار السلام ونيروبي، موضحا أن المبالغ المطلوبة لتعويضهم جاهزة.

وأضاف رئيس وزراء السودان أنه تبقي الاتفاق على تشريع يحصن الحكومة السودانية من أي قضايا مستقبلية.