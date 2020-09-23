عاجل.. اتفاق سوداني هولندي لانشاء مصانع تحويلية للصمغ العربي

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الأربعاء 23 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
اتفق السودان وهولندا على دعم وتسهيل انشاء مصانع تحويلية للصمغ العربي في ولايات دارفور وكردفان وولايات أخرى لزيادة القيمة المضافة لمحصول الصمغ العربي في البلاد.
جاء ذلك لدى لقاء د. هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسيد شورد سميت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة هولندا بالسودان والوفد المرافق له بالوزارة حيث اشادت الوزيرة بالعلاقة الطيبة الممتدة لعقود بين البلدين وتعاون الحكومة الهولندية مع حكومة السودان الانتقالية في كثير من المشاريع والمساعدات التي تقدمها للشعب السوداني.
من جانبه أكد السيد سميت على مواصلة بلاده تقديم الدعم الفني واقامت علاقات استثمارية لبناء شراكة مع السودان في مجال الثروة الحيوانية والزراعية خاصة في مجال الصمغ العربي وصمغ القوار والاستفادة من خبرات هولندا في الزراعة والثروة الحيوانية.
وأشاد الجانب الهولندي بالإمكانيات التي يتمتع بها السودان في مختلف المجالات.
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