مجلس الوزراء: تبقى من الاتفاق مع الولايات المتّحدة الأمريكية، تشريع يحصن الحكومة السودانية من أيّ قضايا مستقبلية وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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