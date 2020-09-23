تعرض عدد من منشآت الري لتعديات بالجزيرة

طالب وكيل وزارة الري مهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، بإجراءات قانونية مشددة في مواجهة المعتدين على منشآت الري، وتقديمهم إلى محاكمات عبر نيابات الري بمشروع الجزيرة، وتعرّض عدد من الأبواب بأقسام ري شمال الجزيرة وشرق المناقل إلى تعديات جسيمة بالكسر، كما تعرض “ميجر الفرنجة” وميجرا “أبو قوتة” و”31 الهدى” إلى كسر بفعل فاعل مما أدى إلى هدر المياه بصورة كبيرة .
وانتقد وكيل الوزارة، وفق صحيفة السوداني التعديات المستمرة التي تتعرض لها منظمات الري من قبل المزارعين وجهات أخرى بمشروع الجزيرة والمناقل، واعتبرها من المعوقات التي تؤثر على الإنتاج وتعمل على هدر المياه، وطالب الجهات المسؤولة بالدوله بإنزال أقصى العقوبات على المتعدين، وأكد منصور خلال الجولة التفقدية
توفير مياه الري لمحاصيل العروة الصيفية والاستعداد المبكر للموسم الشتوي، وشدد على أهمية رفع مستوى التوعية وسط المُزارعين لحماية منشآت الري.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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