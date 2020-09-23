أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020م

صحيفة السوداني:

– السلطات السودانية تعلق رحلات الطيران الى السعودية بعد ارتفاع التذاكر لأسعار فلكية

– السودان يعلن عودة نشاط شركة الخطوط البحرية

– السعودية تعلن عن موعد السماح بأداء العمرة والزيارة من خارج المملكة

– ضبط (13) الف طلقة كلاشنكوف على ظهور جمال

– الخرطوم تُجيز توصيات التربية حول نتيجة شهادة مرحلة الأساس

صحيفة آخر لحظة: – الفكي لـ (آخر لحظة) : لا اتجاه لحل (إزالة التمكين)

– بسبب (ندوس الكوز) .. مطالبة بإبعاد قاضي بمحكمة البشير

– وفد استخبارات إريتري في كسلا وضبط (13) ألف طلقة

– وفيات بأمراض مجهولة في الشمالية و(23) طائرة لمحاربة الجراد

– الشيوعي: البنك المركزي يشكو من (الفلس)

– عرمان: نعمل على إعادة هيكلة الحرية والتغيير صحيفة السوداني الدولية: – بيع استمارة فحص كورونا في (السوق العربي) بأرقام خرافية!

– ارتفاع أسعار السيارات بالخرطوم

– المالية تستصحب منظومة الصناعات الدفاعية فى الإصلاح الإقتصادى

– الشيوعي: مجلسا السيادة والوزراء لا يملكان سلطة تعديل الوثيقة

صحيفة الوطن: Advertisements – الحكومة تعلن استعادة الخطوط البحرية

– وفيات بحميات غريبة في الولاية الشمالية

– هيئة الدفاع في انقلاب ٨٩ تطعن في أهلية القاضي وتطالب بشطب القضية

– سفير خادم الحرمين الشريفين يكتب للوطن بمناسبة اليوم الوطني السعودي صحيفة صوت الأمة: – السفير الأمريكي الأسبق: بقاء السودان في قائمة الإرهاب عيب وفضيحة للغرب

– مدير مواصلات الخرطوم: أزمة المواصلات لن تحل إلى يوم الدين إلا بإهتمام حكومي

– المهدي: زيارة البرهان للأمارات عادية ولن تناقش التطبيع مع اسرائيل

صحيفة أخبار اليوم:

– دفاع البشير واعوانه المتهمين بتدبير الإنقلاب يطعنون في قاضي بالمحكمة.

– الدفاع يتهم القاضي محمد المنتصر بوجوده في ساحة الإعتصام والهتاف« أي كوز ندوسو دوس».

– دولة قطر تسير قافلة لدعم المتضررين من الفيضانات الى محلية جبل أولياء منطقة ديم البساطات.

– تزايد الضغوط على حركة عبد الواحد نور للكشف عن مصير أحد قادتها.

– السعودية تسمح بالعمرة والزيارة تدريجيا من داخل المملكة بداية من 4 اكتوبر ومن خارجها بداية من 1نوفمبر. .

صحيفة القوات المسلحة :

– الحكومة تعلن إستعادة الخطوط البحرية السودانية

– المالية : الصناعات الدفاعية إضافة حقيقية لبناء شراكة اقتصادية

– شرطة الخرطوم : حملة البرق الخاطف تعمل للقضاء علي الظواهر السالبة

– ولاية الخرطوم تجيز نتيجة امتحانات مرحلة الاساس