أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020م

صحيفة السوداني:
– السلطات السودانية تعلق رحلات الطيران الى السعودية بعد ارتفاع التذاكر لأسعار فلكية
– السودان يعلن عودة نشاط شركة الخطوط البحرية
– السعودية تعلن عن موعد السماح بأداء العمرة والزيارة من خارج المملكة
– ضبط (13) الف طلقة كلاشنكوف على ظهور جمال
– الخرطوم تُجيز توصيات التربية حول نتيجة شهادة مرحلة الأساس
صحيفة آخر لحظة:
– الفكي لـ (آخر لحظة) : لا اتجاه لحل (إزالة التمكين)
– بسبب (ندوس الكوز) .. مطالبة بإبعاد قاضي بمحكمة البشير
– وفد استخبارات إريتري في كسلا وضبط (13) ألف طلقة
– وفيات بأمراض مجهولة في الشمالية و(23) طائرة لمحاربة الجراد
– الشيوعي: البنك المركزي يشكو من (الفلس)
– عرمان: نعمل على إعادة هيكلة الحرية والتغيير
صحيفة السوداني الدولية:
– بيع استمارة فحص كورونا في (السوق العربي) بأرقام خرافية!
– ارتفاع أسعار السيارات بالخرطوم
– المالية تستصحب منظومة الصناعات الدفاعية فى الإصلاح الإقتصادى
– الشيوعي: مجلسا السيادة والوزراء لا يملكان سلطة تعديل الوثيقة
صحيفة الوطن:
– الحكومة تعلن استعادة الخطوط البحرية
– وفيات بحميات غريبة في الولاية الشمالية
– هيئة الدفاع في انقلاب ٨٩ تطعن في أهلية القاضي وتطالب بشطب القضية
– سفير خادم الحرمين الشريفين يكتب للوطن بمناسبة اليوم الوطني السعودي
صحيفة صوت الأمة:
– السفير الأمريكي الأسبق: بقاء السودان في قائمة الإرهاب عيب وفضيحة للغرب
– مدير مواصلات الخرطوم: أزمة المواصلات لن تحل إلى يوم الدين إلا بإهتمام حكومي
– المهدي: زيارة البرهان للأمارات عادية ولن تناقش التطبيع مع اسرائيل
صحيفة أخبار اليوم:
– دفاع البشير واعوانه المتهمين بتدبير الإنقلاب يطعنون في قاضي بالمحكمة.
– الدفاع يتهم القاضي محمد المنتصر بوجوده في ساحة الإعتصام والهتاف« أي كوز ندوسو دوس».
– دولة قطر تسير قافلة لدعم المتضررين من الفيضانات الى محلية جبل أولياء منطقة ديم البساطات.
– تزايد الضغوط على حركة عبد الواحد نور للكشف عن مصير أحد قادتها.
– السعودية تسمح بالعمرة والزيارة تدريجيا من داخل المملكة بداية من 4 اكتوبر ومن خارجها بداية من 1نوفمبر. .
صحيفة القوات المسلحة :
– الحكومة تعلن إستعادة الخطوط البحرية السودانية
– المالية : الصناعات الدفاعية إضافة حقيقية لبناء شراكة اقتصادية
– شرطة الخرطوم : حملة البرق الخاطف تعمل للقضاء علي الظواهر السالبة
– ولاية الخرطوم تجيز نتيجة امتحانات مرحلة الاساس
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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