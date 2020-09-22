عرمان : اتفاق على “إعادة تشكيل” قوى الحرية والتغيير

اتفقت قوى إعلان الحرية والتغيير ووفد الجبهة الثورية على بناء كتلة انتقالية واجتماعية عريضة لإنجاح الفترة الانتقالية واستكمال المهام بما فيها السلام.

وكشف” ياسر عرمان” رئيس وفد المقدمة للجبهة الثورية عقب الاجتماع الذي إلتأم مساءالثلاثاء بالمجلس التشريعي بالخرطوم بين الجانبين، عن الاتفاق حول اعادة تشكيل قوى الحرية والتغيير بالانفتاح التام على لجان المقاومة واسر الشهداء والشباب والنساء والنازحين واللاجئين وكافة مكونات الثورة والتغيير.

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وقال “عرمان” وفق صحيفة السوداني أن الاجتماع ضم جميع الأطراف المؤسسة للحرية والتغيير وناقش قضايا استراتيجية حول ( كيفية إعادة التشكيل).

واكد عرمان ان جميع قوى مؤسسات الفترة الانتقالية تعمل بشكل متناغم ومنسجم من أجل العبور الى سودان جديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)