الخرطوم تُجيز توصيات التربية حول نتيجة شهادة مرحلة الأساس

أجازت حكومة ولاية الخرطوم اليوم، توصيات وزارة التربية والتعليم بشأن نتيجة مرحلة الأساس، بعد استماع مجلس حكومة الولاية إلى تنوير من مدير عام التعليم بالولاية حول النتيجة.
وقال مدير عام التعليم، وفق صحيفة السوداني إن الوزارة أخضعت النتيجة الحقيقية للطلاب الى تحليل علمي خرج بمؤشرات مهمة ستعمل على معالجة الخلل،
مشيراً إلى أنها بداية حقيقية لإصلاح كامل للعملية التعليمية والتربوية من ناحية المناهج وتدريب المعلم والمناشط التربوية وإعادة الثقة للتعليم الحكومي، مشدداً على أن الوزارة ستعمل على زيادة فرص المقبولين وتقليل الفاقد التربوي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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