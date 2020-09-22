أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، عن إعلان نتيجة امتحانات شهادة الأساس عقب انتهاء امتحانات الشهادة السودانية، وأن يكون ذلك يوم السبت أو الأحد المقبلين.
وأوضحت المصادر أمس، انتهاء آخر مرحلة من أعمال الكنترول، وهي مرحلة القراءة الأفقية منذ الأسبوع الماضي، واكتمال كل الترتيبات لإعلان الشهادة، ولم يتبق إلا إصدار كتيب تحليل النتيجة.
وأبانت المصادر بحسب صحيفة الصيحة، إن درجات الطلاب في النتيجة الحالية لن تختلف كثيراً عن السنوات الماضية – حسب التكهنات، وأشارت إلى أن عدد الطلاب الجالسين لامتحانات هذا العام فاق الـ(175) طالب وطالبة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتيجة الأساس بالخرطوم الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.