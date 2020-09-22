إعلان نتيجة الأساس بالخرطوم الأسبوع المقبل

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، عن إعلان نتيجة امتحانات شهادة الأساس عقب انتهاء امتحانات الشهادة السودانية، وأن يكون ذلك يوم السبت أو الأحد المقبلين.

وأوضحت المصادر أمس، انتهاء آخر مرحلة من أعمال الكنترول، وهي مرحلة القراءة الأفقية منذ الأسبوع الماضي، واكتمال كل الترتيبات لإعلان الشهادة، ولم يتبق إلا إصدار كتيب تحليل النتيجة.

Advertisements

وأبانت المصادر بحسب صحيفة الصيحة، إن درجات الطلاب في النتيجة الحالية لن تختلف كثيراً عن السنوات الماضية – حسب التكهنات، وأشارت إلى أن عدد الطلاب الجالسين لامتحانات هذا العام فاق الـ(175) طالب وطالبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)