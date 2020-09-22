شاهد بالفيديو.. ملابس فاضحة وإيحاءات جنسية من فنانة سودانية في حفل خاص تثير ضجة واسعة

أثار مغنية سودانية ضجة واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في حفل خاص بملابس فاضجة وبأغنية تحمل بداخلها إيحاءات جنسية حسبما كتب ناشروا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
الحفل المتداول بغزارة ظهرت فيه المغنية رفقة عدد من الشباب الذين تفاعلوا مع أغنيتها (أنا واي منو) والتي فسرها المتابعين بإشارة واضحة لإيحاءات جنسية, وقد تفاعل أحدهم معها لدرجة رميها بأموال النقطة.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد انهالت الانتقادات وتعليقات الردم على المطربة التي لم يتم الكشف عن اسمها ووطالب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي السلطات السودانية بالتدخل وحسم مثل هذه الأفعال حتى لا تتكرر مرة أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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