ورشة لقطاع الثقافة و السياحة فى إطار المؤتمر الاقتصادي

تنظم وزارة الثقافة والإعلام ورشة (قطاع الثقافة) الاثنين بقاعة الثقافة الغربية (الخير هاشم) وذلك بحضور قيادات الوزارة ومديري الإدارات العامة . تأتي الورشة في إطار التجهيزات للمؤتمر الاقتصادي القومي والذي يسعى للإصلاح الشامل من خلال مناقشة التحديات الاقتصادية الأساسية والكلية التي تواجه القطاعات المنتجة . كما تنظم الوزارة ورشة لقطاع السياحة الثلاثاء بفندق كنون بالخرطوم (2) وتركز الورشتان على التحديات الأساسية التي تواجه كل قطاع والمعوقات والفرص المتاحة لحلها إضافة إلى الرؤى والتوقعات الخاصة بمساهمة القطاع في النمو الاقتصادي للخروج بتوصيات وخارطة طريق يتم تنفيدها ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي القومي . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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