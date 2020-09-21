لجنة إزالة التمكين: أخطأنا في انهاء خدمة بعض منسوبي الوزارات الحكومية

قال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال وجدي صالح أخطأنا في انهاء خدمة بعض منسوبي الوزارات الحكومية، لاعتمادنا على تقارير لجان لم نشكلها بالوزارات وجدناها قائمة بعد الثورة، ونقر بتحمل المسؤولية ومراجعة الاخطاء واضاف سنعمل علي التأكد من صحة القرارات، وسنصحح ذلك، وسنعيد من لم يكن قرار إنهاء خدمته مبنياً على حيثيات صحيحة.
واضاف صالح” وفق صحيفة السوداني أي لجنة داخل وزارة حكومية لم تشكلها لجنة إزالة التمكين غير معترف بها، وإن فرغت من أعمالها حتى لانقع في مثل الاخطاء التي وقعنا فيها، وسنعتمد على اللجان التي تم تشكيلها من قبلنا فقط مستقبلا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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