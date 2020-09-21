السودان يطلب مساعدات بقيمة (٣.١) مليار دولار للتطبيع مع إسرائيل

قالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الاسرائلية، إن السودان تقدم بطلبات للحصول على مساعدات اقتصادية، وإنه إذا تمت الموافقة عليها، فقد يستغرق الأمر أياماً فقط للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين السودان وإسرائيل.

وسيعقد ممثلون من السودان والإمارات والولايات المتحدة، وفق صحيفة السوداني اجتماعاً لبحث اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسودان في أبوظبي الأحد.

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وأضافت الصحيفة: “يطلب السودان شحنات غذائية بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة الى 2 مليار دولار، في شكل منح أو قرض لمدة 25 عاماً للحكومة، مع الالتزام بتقديم مساعدات اقتصادية من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة مقابل التطبيع مع إسرائيل”.

بالإضافة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من المتوقع أن يمثل أمريكا في الاجتماع مدير أول شؤون الخليج في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، العميد ميغيل كوريا، الذي شارك في صياغة الاتفاقية الإسرائيلية. وسيمثل الإمارات مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، المسؤول عن المحادثات الإسرائيلية الإماراتية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)