صحيفة السوداني الدولية: – البرهان لواشنطن لبحث رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

– (100) طن مساعدات قطرية تصل الخرطوم ضمن حملة (سالمة_ يا سودان)

– وفد (الثورية) يعلن عن لقاءات مع رسميين وسياسيين بالخرطوم صحيفة صوت الأمة: – المهدي: قانون الأحوال الشخصية (متخلف)

– واشنطن: رفع السودان من قائمة الإرهاب اكتوبر المقبل

– الطيران المدني: أوقفنا فساد بقيمة (45) مليون يورو

– توترات أمنية بغرب دارفور ونقل أوراق الامتحانات إلى قيادة الجيش صحيفة السوداني: – لقاءٌ بين البرهان ووفد مُقدِّمة الثورية

– إنتاج (10) ميقاواط كهرباء من داخل سكر النيل الأبيض

– الموت يغيّب نجمة ركن الأطفال الدرامية السودانية «السنينة»

– أسراب هائلة من الجراد تجتاح السودان Advertisements صحيفة آخر لحظة: – البلاد تفقد (80) مليون دولار بسبب قرار للبشير

– (المهنيين) يُدين محاكمة مجموعة فنية

– انسياب صادر اللحوم ومرض يصيب 80% من (السمسم)

– بلاغات جديدة ضد والي أسبق ومدير شرطة

– مصرع وإصابة (15) شخصاً في حادث بالقضارف صحيفة الوطن: – عضو بالسيادي :تمكين الانقاذ في قطاع الطيران تجاوز (٩٠٪)

– الوساطة :تنفيذ اتفاق السلام يحتاج “١٨” مليون دولار

– بومبيو يرجح رفع السودان من قائمة الإرهاب والاتفاق معه قبل أكتوبر

– قرار للبرهان ينتزع مدينة البشير الطبية لصالح الجيش صحيفة القوات المسلحة : – الوفد الحكومي ولجنة الوساطة يبحثان للتوقيع علي اتفاق السلام النهائي

– وزارة الثروة تؤكد انسياب صادر اللحوم إلي الخارج

– مريم الصادق: لا ينبغي إنكار دور المكون العسكري في جناح الثورة

– الفريق جابر : ازدهار صناعة للطيران يسهم في نهضة السودان صحيفة أخبار اليوم:

– أول طائرة مساعدات أمريكية تصل السودان بعد الفيضانات.

– خبراء خسائر كبيرة تنجم عن قطع خدمة الإنترنت بالبلاد.

– أعمل إعجاب بصفحة السعادة و أكتب تعليق لتصلك عناوين الصحف السودانية كل صباح

– السودان :غرفة النقل الجوي تعلن عن 96 مليار دولار خسائر شركات الطيران جراء حظر “الكورونا”.

– الوفد الحكومي ولجنة الوساطة يبحثان الترتيبات للتوقيع على إتفاق السلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.