الري: النيل يواصل انخفاضه التدريجي وشندي في أعلى المستويات

قالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، إن مناسيب النيل تتأرجح في الأحباس المختلفة بين الاستقرار والارتفاع الطفيف والانخفاض التدريجى، بينما لا يزال منسوب محطة شندي في أعلى مستوياته.

وأشارت اللجنة في بيانها اليوم إلى أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد (الاحد) سيكون في حدود ٥٧٠ مليون متر مكعب. بينما يكون وارد العطبراوي في حدود ١٤٥ مليون متر مكعب، وتوقعت اللجنة وفق صحيفة السوداني أن تكون المناسيب ليوم غد الأحد على النحو التالي:

القطاع: الدمازين – سنار سيشهد استقراراً.

القطاع: سنار – الخرطوم سيشهد انخفاضاً (في حدود 8 سم).

القطاع: الخرطوم – شندي سيشهد استقراراً.

القطاع: شندي – عطبرة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 2 سم).

القطاع: خشم القربة – عطبرة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 7 سم).

القطاع: عطبرة – سد مروي سيشهد انخفاضاً (في حدود 5 سم).

القطاع: سد مروي – الدبة سيشهد استقراراً.

القطاع: الدبة – دنقلا سيشهد استقراراً.

وسجلت محطة ود مدني اليوم ١٩.٥٠ متر، ومن المتوقع أن تنخفض غداً الى ١٩.٤٧ متر، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم ١٨.٤٥ متر، ومن المتوقع أن تنخفض غداً الى ١٨.٤٢ متر، وسجلت الخرطوم اليوم ١٧.٣٧ متر، ويتوقع أن تنخفض غداً الى ١٧.٣٢ متر، وسجلت محطة شندي اليوم ١٨.٣٤ متر، ويتوقع أن تسجل غداً ١٨.٣١ متر، بينما سجلت محطة عطبرة اليوم ١٥.٦٨ متر، ويتوقع أن تسجل غداً ١٥.٧٥ متر، وسجلت دنقلا اليوم ١٤.٩٨ متر، وتنخفض غداً الى ١٤.٩٧ متر.

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)