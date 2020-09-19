عاجل.. انخفاض منسوب النيل والعطبراوى

السبت 19 سبتمبر 2020 بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 15.68 سم بانخفاض 6 سم عن الأمس وارتفاع 96 سم عن العام الماضي فيما بلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 14.60سم بانخفاض 28 سم عن الامس وارتفاع 52 سم عن العام الماضي.

الفاصل المداري شمال ولاية البحر الاحمر وشمال مدينة كريمة وشمال الولايات الغربية ومن المتوقع ان يحافظ على موقعه . وتشير غرفة عمليات الدفاع المدنى بولاية نهر النيل لهدوء الأحوال بكل محليات الولاية.

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