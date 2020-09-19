ترباس : أنا جاهز

أعلن الفنان كمال ترباس عن دعمه لمبادرة (القومة للأهل) التي أطلقها عدد من الفنانين ،وثمن ترباس جهود القائمين على المبادرة ،وقال إنها ليست غريبة على الفنانين، مؤكداً وقفته ودعمه للمبادرة لتصل إلى أكبر عدد من المتضررين من السيول والفيضانات وتقديم العون اللازم لهم.

Advertisements

مضيفاً أنه حرص فور عودتة للبلاد قادماً من الأمارات على الوقوف على المبادرة، يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة أن مبادرة (القومة للأهل) كانت قد انطلقت يوم السبت الماضي بميدان المولد بالحلة الجديدة بالخرطوم ، وتواصلت حتى يوم أمس ، حيث تدافع أبناء الحلة الجديدة والقوز بدول المهجر لدعم الحملة وقدموا تبرعات مالية كبيرة بلغت جملتها يومي أمس وأمس الأول قرابة المليار جنيه .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)