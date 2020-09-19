أعلن الفنان كمال ترباس عن دعمه لمبادرة (القومة للأهل) التي أطلقها عدد من الفنانين ،وثمن ترباس جهود القائمين على المبادرة ،وقال إنها ليست غريبة على الفنانين، مؤكداً وقفته ودعمه للمبادرة لتصل إلى أكبر عدد من المتضررين من السيول والفيضانات وتقديم العون اللازم لهم.
مضيفاً أنه حرص فور عودتة للبلاد قادماً من الأمارات على الوقوف على المبادرة، يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة أن مبادرة (القومة للأهل) كانت قد انطلقت يوم السبت الماضي بميدان المولد بالحلة الجديدة بالخرطوم ، وتواصلت حتى يوم أمس ، حيث تدافع أبناء الحلة الجديدة والقوز بدول المهجر لدعم الحملة وقدموا تبرعات مالية كبيرة بلغت جملتها يومي أمس وأمس الأول قرابة المليار جنيه .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ترباس : أنا جاهز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.