مواطن يعثر على جاره مشنوقاً داخل منزله

عثر احد المواطنين بمنطقة الشعبية ببحري على جاره وصديقه مشنوقاً داحل منزله بالشعبية، وأبلغ شرطة قسم الصافية التي حضرت الى المنزل وقامت بالاجراءات اللازمة وتم تدوين بلاغ تحت المادة 51 اجراءات. وبحسب مصدر مطلع اكد لصحيفة الدار ان الرجل وجد مشنوقاً داخل غرفته وبجواره “صندوق بارد” الامر الذي يثير الشبهات والاتهام لشخص ما او ربما قام بشنق نفسه، خاصة وان الرجل لا يعاني من مشاكل نفسية فضلا عن انه متزوج واب يبلغ من العمر خمسين عاما، وفي ذات السياق تم نقل الجثمان للمشرحة في انتظار التقرير الطبي والجنائي لمعرفة أسباب الوفاة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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