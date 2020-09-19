«لا ليست حلالا».. تغريدة من «نوتيلا» بشأن منتجاتها تثير ردود فعل واسعة في أوساط المسلمين

نشر الحساب الرسمي للفرع الأميركي، لشركة نوتيلا الإيطالية على تويتر تغريدة مثيرة حول ما إذا كانت المنتجات التي تبيعها الشركة حلالا.

وسأل أحد المغردين الشركة قائلا “هل منتجاتكم حلال؟”، ليرد حساب الشركة بعدها بساعات قليلة “لا ليست حلالا”.

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وعاد الحساب في اليوم التالي بحسب الجزيرة، ليلحق إجابته بتغريدة أخرى قائلا “جميع نوتيلا التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)