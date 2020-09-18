وزيرة المالية السودانية: تكلفة تغيير عملتنا (400) مليون دولار وهناك أولويات

استضاف برنامج كافيه شو في اذاعة مونت كارلو الدولية وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، الدكتورة هبة محمد علي أحمد، التي شاركت في الاجتماع الوزاري السنوي، على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وتحدثت الوزيرة عن دور الكنداكات في ثورة التغيير، وعن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تجابه وزارتها، وكان الحديث فرصة للتطرق مع الوزيرة الي جانب من شخصيتها وسيرتها الاكاديمية والعملية.

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وقال هبة أن تكلفة تغيير العملة 400 مليون دولار، وهناك أولويات

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)