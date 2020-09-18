ورشة لقطاع الصناعة و التجارة فى إطار المؤتمر الاقتصادى

تبدا السبت بقاعة الهئية السودانية للمواصفات والمقاييس أعمال ورشة قطاع الصناعة والتجار والتعاون برعاية مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجار وتاتي في إطار الورش التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته الاسبوع القادم.
وتستمرالورشة لمده يومين تتناول عدد من أوراق العمل الخاصة سياسات التجارية وورقة حول الصناعات التحويلية الي جانب ورقة حول الصناعات الصغيرة وتستعرض الورشة في اليوم الثاني وفق (سونا) عدد من الأوراق الخاصة بالتجارة الداخلية حول ضبط وتنظيم الأسواق لجماية المستهلك وورقة حول دور التعاونيات والتنمية المستدامة الي جانب استعراض ورقة خاصة بالمواصفات
وتختتم الورشة ظهر اليوم التاني بتوصيات بغية مناقشتها في أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الاول والتي تبدأ يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري وتستمر لمده ثلاث ايام .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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