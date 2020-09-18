استمرار انخفاض المناسيب وقطاع الخرطوم – شندي في أعلى المستويات

أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، استمرار انخفاض مناسيب النيل في معظم الأحباس، لكنها لفتت الى أن قطاع الخرطوم – شندي مازال في أعلى مستوياته واشارت اللجنة في بيانها اليومي أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد السبت سيكون في حدود 590 مليون متر مكعب. بينما يكون وارد العطبراوي في حدود 155 مليون متر مكعب وتوقعت لجنة الفيضانات وفق صحيفة السوداني ان تكون المناسيب ليوم غد السبت على النحو التالي:

القطاع: الدمازين – سنار سيشهد انخفاضاً (في حدود 2 سم).

القطاع: سنار – الخرطوم سيشهد انخفاضاً (في حدود 4 سم).

القطاع: الخرطوم – شندي سيشهد استقراراً.

القطاع: شندي – عطبرة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 2 سم).

القطاع: خشم القربة – عطبرة سيشهد انخفاضاً (في حدود 7 سم).

القطاع: عطبرة – سد مروي سيشهد استقراراً.

القطاع: سد مروي – الدبة سيشهد استقراراً.

القطاع: الدبة – دنقلا سيشهد انخفاضاً (في حدود 6 سم).

وبحسب لجنة الفيضانات، فإن محطة ود مدني سجلت اليوم ١٩.٥٥ متر، ومن المتوقع أن تنخفض غداً الى ١٩.٣٩ متر، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم ١٨.٥٤ متر، ومن المتوقع أن تنخفض غداً الى ١٨.٤٦ متر، وسجلت الخرطوم اليوم ١٧.٣٧ متر، ويتوقع أن تستقر غداً في ذات المنسوب، وسجلت محطة شندي اليوم ١٨.٣١ متر، ويتوقع أن تسجل غداً ١٨.٣٢ متر، بينما سجلت محطة عطبرة اليوم ١٥.٧٤ متر، ويتوقع أن تسجل غداً ١٥.٥٥ متر، وسجلت دنقلا اليوم ١٤.٩٨ متر، وتنخفض غداً الى ١٤.٩١ متر ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المُختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)