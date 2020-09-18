فيضان الدندر يجتاح قرية البردانة وحي الصيد ومساحات زراعية

واصل نهر الدندر ارتفاع مناسيبه وبلغت أكثر من (14) متراً، وسط تحذيرات من تمدد فيضانه الذي غمر أحياء داخل مدينة الدندر.

ووقف والي سنار الماحي محمد سليمان برفقة المدير التنفيذي لمحلية الدندر مزمل عبد الصادق أمس، على آثار زيادة المناسيب على قرية البردانة وحي الصيد، ووجه الوالي بتقوية وتمتين الجسور الواقيعة للأحياء المطلة على نهر الدندر حفاظاً على ممتلكات وأرواح المواطنين.

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وأبدى مواطنون بحسب صحيفة الصيحة، تخوفهم من ثورة النهر المفاجئة وحدوث خسائر جراء تدمير محاصيل في مساحات زراعية واسعة، بعد خروج النهر عن مجراه الرئيسي.

ووجه المدير التنفيذي، رئيس لجنة طوارئ الخريف بالمحلية، مزمل عبد الصادق، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن شواطئ النهر ومناطق الخطرة والهشاشة، وأشار إلى تلقي اللجنة البلاغات اليومية ورصد حجم الأضرار التي سببتها الأمطار والسيول والفيضان بأرجاء المحلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)