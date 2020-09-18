عاجل.. تعرف على استكمال محاكمة شقيق البشير

فرغت هيئة الاتهام والدفاع في محاكمة شقيق الرئيس المعزول، عبد الله البشير، وآخر، على ذمة مخالفات مالية تتعلق ببيع مصنع حديد شوامخ التابع للقوات المسلحة، من مناقشة المتحري ابقراط عبد الله وذلك بمحكمة الاراضي بالديم، وحدد القاضي الأربعاء المقبل موعدا لانعقاد الجلسة القادمة لمناقشة المتحري بواسطة قاضي المحكمة وسماع الشاكي.



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