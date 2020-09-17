أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

– “حميدتي” وتوت يُناقشان ترتيبات الاحتفال بالتوقيع النهائي للسلام

– اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن رفع الحظر الذي فرضته (كورونا)

– الناطق الرسمي باسم الدعم السريع: ضبط (3594) عبوة متفجرة.

– الشرطة: المتفجرات المضبوطة بحوزة الخلية تفجر الخرطوم بأكملها.

صحيفة الوطن:

– النائب العام :عثرنا على مواد متفجرة يمكنها نسف الخرطوم

– ضبط حالات غش في إمتحانات الشهادة السودانية وإعفاء مراقبين

– المحكمة ترفض إطلاق سراح كبر بالضمان المالي

– الزواج يغيب عدد من الطالبات عن امتحانات الشهادة

– ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

– تجمع أساتذة الجامعات يهدد بالتصعيد ضد وزارة المالية

صحيفة صوت الأمة:

– رفع الحظر الصحي والإبقاء على الطوارئ الصحية

– الحكومة: ضبط إرهابيين ومواد متفجرة قادرة على نسف الخرطوم

– قطع خدمة الإنترنت بسبب غش في امتحانات الشهادة

– ضبط حالات غش في امتحانات الثانوية وإعفاء مراقبين

صحيفة السوداني الدولية:

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– توزيع (32) ألف أسطوانة غاز الطبخ في اليوم

– عجلة الدوري الممتاز تدور مجدداً وسط إجراءات مشددة

صحيفة آخر لحظة:

– الشرطة تتحسر على حل النظام العام

– قطع (الانترنت) بسبب الامتحانات وثبوت حالات غش

– معلومات حول تأمين البشير ورفض إطلاق سراح كبر

– ضبط متفجرات تكفي لتدمير العاصمة

– المالية تتنصل عن مجانية التعليم والوجبة المدرسية

صحيفة أخبار اليوم:

– النائب العام: العثور علي مواد متفجرة تكفي لنسف العاصمة وتهديد دول الجوار.

– اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن رفع الحظر الذي فرضته ظروف جائحة كوفيد19.

– قطع خدمة الانترنت بالسودان خلال امتحانات الشهادة.

– البرهان يتسلم دعوة لحضور الإحتفال بالتوقيع النهائي للسلام.

– عودة الحياة إلى ملاعب كرة القدم السودانية ب6 انتصارات وتعادلين في الدوري الممتاز.

صحيفة القوات المسلحة :

– جوبا تدعو البرهان لحضور توقيع السلام النهائي في أكتوبر

– ترتيبات لمواصلة جمع السلاح والعربات غير المقننة في السودان

– ضبط مواد متفجرة بالخرطوم تشابه ما استخدم في “مرفأ بيروت ”

– اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن رفع الحظر الذي فرضته ظروف جائحة كورونا

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)