تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
صحيفة السوداني:
– “حميدتي” وتوت يُناقشان ترتيبات الاحتفال بالتوقيع النهائي للسلام
– اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن رفع الحظر الذي فرضته (كورونا)
– الناطق الرسمي باسم الدعم السريع: ضبط (3594) عبوة متفجرة.
– الشرطة: المتفجرات المضبوطة بحوزة الخلية تفجر الخرطوم بأكملها.
صحيفة الوطن:
– النائب العام :عثرنا على مواد متفجرة يمكنها نسف الخرطوم
– ضبط حالات غش في إمتحانات الشهادة السودانية وإعفاء مراقبين
– المحكمة ترفض إطلاق سراح كبر بالضمان المالي
– الزواج يغيب عدد من الطالبات عن امتحانات الشهادة
– ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
– تجمع أساتذة الجامعات يهدد بالتصعيد ضد وزارة المالية
صحيفة صوت الأمة:
– رفع الحظر الصحي والإبقاء على الطوارئ الصحية
– الحكومة: ضبط إرهابيين ومواد متفجرة قادرة على نسف الخرطوم
– قطع خدمة الإنترنت بسبب غش في امتحانات الشهادة
– ضبط حالات غش في امتحانات الثانوية وإعفاء مراقبين
صحيفة السوداني الدولية:
– توزيع (32) ألف أسطوانة غاز الطبخ في اليوم
– عجلة الدوري الممتاز تدور مجدداً وسط إجراءات مشددة
صحيفة آخر لحظة:
– الشرطة تتحسر على حل النظام العام
– قطع (الانترنت) بسبب الامتحانات وثبوت حالات غش
– معلومات حول تأمين البشير ورفض إطلاق سراح كبر
– ضبط متفجرات تكفي لتدمير العاصمة
– المالية تتنصل عن مجانية التعليم والوجبة المدرسية
صحيفة أخبار اليوم:
– النائب العام: العثور علي مواد متفجرة تكفي لنسف العاصمة وتهديد دول الجوار.
– اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن رفع الحظر الذي فرضته ظروف جائحة كوفيد19.
– قطع خدمة الانترنت بالسودان خلال امتحانات الشهادة.
– البرهان يتسلم دعوة لحضور الإحتفال بالتوقيع النهائي للسلام.
– عودة الحياة إلى ملاعب كرة القدم السودانية ب6 انتصارات وتعادلين في الدوري الممتاز.
صحيفة القوات المسلحة :
– جوبا تدعو البرهان لحضور توقيع السلام النهائي في أكتوبر
– ترتيبات لمواصلة جمع السلاح والعربات غير المقننة في السودان
– ضبط مواد متفجرة بالخرطوم تشابه ما استخدم في “مرفأ بيروت ”
– اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن رفع الحظر الذي فرضته ظروف جائحة كورونا
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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