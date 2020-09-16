عاجل.. دقلو وقلواك يبحثان ترتيبات الإحتفال بالتوقيع النهائي للسلام

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

إلتقى الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام بين الحكومة والجبهة الثورية بمكتبه اليوم رئيس الوساطة الجنوبية المستشار توت قلواك.

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وفي تصريح صحفي عقب اللقاء قال رئيس الوساطة الجنوبية توت قلواك إنهم بحثوا مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الترتيبات الجارية في تشكيل اللجان وتوجيه الدعوات لأصدقاء السودان للمشاركة في إحتفال التوقيع النهائي لاتفاقية السلام، مشيرا إلى تمسك الوساطة بإعلان جوبا فيما يلي التفاوض مع الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو للوصول إلى نقاط مشتركة للعودة إلى طاولة التفاوض.

وامتدح توت قلواك جهود الفريق أول محمد حمدان دقلو في تحقيق السلام للشعب السوداني عبر جولات بين الخرطوم وجوبا والإلتقاء مع قادة الحركات المسلحة من خلال النقاش المستمر الذي أفضى إلى التوقيع بالأحرف الأولى بين الحكومة والجبهة الثورية.

ووصف توت قلواك باسم دولة جنوب السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو برجل السلام الأول لما ظل يبذله من جهد لإحلال السلام في السودان و جنوب السودان.