«جمارك مطار الخرطوم» تعلن عن سقف العملات الأجنبية و الذهب المسموح بصحبة المسافر

تعيين عبد الله سليمان معتمداً للاجئين

تأجيل العام الدراسي إلى نوفمبر المقبل

« القراي»: الوضع الاقتصادي الحالي سيكون ممهداً للاضطرابات حال تم فتح المدارس

مؤتمر صحفي للنائب العام اليوم

ترتيبات لمواصلة جمع السلاح والعربات غير المقننة

صحيفة آخر لحظة: مدني عباس : الشعب أصبح مستهلكاً

نقل محاكمة البشير إلى قاعة الصداقة

تهديدات لرعايا دول بينها السودان بالطرد من أمريكا

توقف (3) مطاحن والحكومة تتوعد مصدرين

الحكومة: لا اتجاة لخصخصة الموانئ

انحسار النيل وتحذيرات من امطار غزيرة صحيفة الوطن: الحكومة :الحديث عن بيع ميناء بورتسودان كذب وجهل

الأصم يطالب بإطلاق سراح معمر موسى ووقف التعسف

محكمة أمريكية تأذن لترامب بإنهاء الإقامة المؤقتة للسودانيين

شرطة المرور تجري فحص المخدرات والمنشطات لسائقي الطرق السريعة

تفكيك التمكين تضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية والذهب صحيفة السوداني الدولية: تصريحات مهمة لوزير المالية المكلف بشأن مجانية التعليم

مؤتمر صحفي للنائب العام اليوم

إتفاق بين وزارة الطاقة والتعدين و شمال كردفان لإستغلال الرمال البيضاء Advertisements صحيفة صوت الأمة: تأجيل بداية العام الدراسي إلى نوفمبر

خبير بحقوق الإنسان: تعيين المفوضية دون سن القانون بدعة

المحكمة الجنائية الدولية تشرع في فتح مكتب بالسودان

أمريكا تفرض حظرا اقتصادياً على الكاردينال صحيفة أخبار اليوم: تأجيل العام الدراسي بالبلاد حتي 22 نوفمبر القادم.

المحكمة تستجيب لطلبين للدفاع في محاكمة البشير ومعاونيه بتهمة تدبير انقلاب يونيو 89.

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بحضور ترامب: التوقيع علي اتفاق التطبيع الاماراتي البحريني الاسرائيلي بالبيت الابيض.

امريكا تفرض عقوبات اقتصادية على الكاردينال.

اجتماع القطاع الاقتصادي يُشدد على إتخاذ إجراءات للحدمن التهريب والمضاربة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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