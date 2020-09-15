أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني:

التعليم العالي: استلمنا مرتبات أغسطس دون زيادات والمالية اعلنت عدم مسؤوليتها عن الزيادات

سفير السعودية بالخرطوم وجوبا يجتمع مع مناوي

الولايات المتحدة و13 دولة ترحب بما تقوم به الحكومة السودانية

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية‬ يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السوداني. اللهم اغفر لود الشيخ ووالديه ومرسلها والمرسلة إليه وجميع المسلمين. صحيفة السوداني الدولية:

قرار بتشكيل لجنة لإعادة الإدارات الأهلية فى ولاية شرق دارفور

السودان: تظاهرات في الخرطوم واغلاق شارع الجامعة

ارتفاع سعر سكر كنانة وانخفاض المستورد بالعاصمة الخرطوم

السماح بإنتاج الخبز التجاري بمحلية الفاشر بسعر 10 جنيه

محلية جبل اولياء : تجاوزنا الفيضان ونواجه ماهو أخطر منه. صحيفة الوطن:

خبراء: سد النهضة سبب الفيضان وغرق السودان

الأمة القومي يؤكد استمرار تجميد عضويته في مجلس الحرية والتغيير

“١٤” دولة تعلن دعم التحول الديمقراطي والحكومة الانتقالية

ارتفاع قياسي جديد لمعدل التضخم صحيفة صوت الأمة: Advertisements توقعات بأزمة خبز خانقة بسبب شح الدقيق وتوقف المخابز

تفشي مرض شلل الأطفال بكسلا وإعلان الطوارئ بالشمالية

المهدي إلى جوبا بدعوة من الرئيس سلفاكير

حمدوك و البرهان إلى الامارات الخميس. صحيفة أخبار اليوم:

خبراء يحملون سد النهضة أسباب الفيضان وغرق السودان.

صحة الخرطوم تعلن عن إنخفاض كبير فى حالات الإصابة بكورونا.

استجابة فورية لقيادات الشرطة لصيحة «اخبار اليوم» لمعالجة التكدس المروري بمحطة اللستك بالسامراب.

التضخم يسجل 166,83% في اغسطس.

ادارة مكافحة المخدرات تفكك شبكة إجرامية تهرب البنقو وتضبط 1536 قندول. صحيفة آخر لحظة:

ستيني بالسجن منذ (3) سنوات بسبب المهدي

البرهان وحمدوك إلى الإمارات الخميس

المالية تتراجع عن دفع زيادة رواتب التعليم العالي

توقف مخابز وضوابط لتوزيع الغاز بالخرطوم

العجز التجاري يقفز لـ (51%) والتضخم يصل (166%)

الفيضانات .. وفاة (11) بالجزيرة وتحذير من كارثة صحية بسنار. صحيفة القوات المسلحة :

فرنسا : حان وقت تحقيق السلام الدائم والشامل في السودان

السودان يقدم بيانا في اجتماعات الجمعية العامة للام المتحدة

رئيس هيئة الأركان يشيد بدور الخدمات الطبية تجاه العسكريين وأسرهم

وفد مجمع الفقه الإسلامي يزور كسلا للمصالحة الاجتماعية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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