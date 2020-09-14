أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2020م

صحيفة السوداني:

زعيما الأقلية والأغلبية في مجلس الشيوخ يعرقلان إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

ديوان شؤون الخدمة يتراجع عن فتواه التي تحرم المفصولين بقرارات لجنة إزالة التمكين من حقوقهم

سفير السودان بواشنطن: تم تأمين أموال تعويض تفجيرات السفارتين

صحيفة صوت الأمة:

اجتماع مغلق بين سلفاكير والحلو اليوم لتحريك التفوض المباشر

اللجنة التسيرية : التأمين الصحي بالخرطوم معقلا للحركة الإسلامية

تطورات خطيرة في قضية خيانة الأمانة لعلي عثمان محمد طه

صحيفة الوطن:

الحلو:مطالب الجنوب الجديد شبيهة بما كانت قبل الانفصال

مقتل ضابط شرطة طعناً بـ (سكين)

الأمم المتحدة تجري مسح جوي لأضرار الفيضان بسنجة

مجمع الفقه الإسلامي يقدم رؤيته حول علاقة الدين

القوات المسلحة توجه بنقل طلاب الشهادة السودانية باسطول باصاتها

صحيفة السوداني الدولية:

وفد مقدمة لحركة عبد الواحد في سبتمبر الحالي

سفير السودان بواشنطن: تم تأمين أموال تعويض تفجيرات السفارتين

وزير المالية السابق: التعويضات الأمريكية قرار حمدوك

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صحيفة القوات المسلحة :

البرهان يلتقي اتصالا هاتفيا من أبي احمد

انخفاض منسوب النيل والعطبراوي

حمدوك : الدين عامل أساسي في بناء السلام

عودة العاملين للعمل في البحر الأحمر بنسبة 100%

صحيفة آخر لحظة:

الشيخ خضر: مراكز تدفع أموالاً لاستهداف حمدوك

جلسة عاصفة في محاكمة طه وطرد وكيل النيابة

وزير الزراعة لـ(آخرلحظة) : الفيضان يغمر (600) ألف فدان

امتحانات الشهادة .. أجواء مريحة وأسئلة سهلة والوزير (مبسوط)

القبض على (11) متهماً في سرقة (500) ألف دولار من بنك

صحيفة أخبار اليوم:

الشرطة تفك طلاسم قضية سرقة أموال البنك السوداني المصري.

السعودية ترفع القيود عن دخول المسافرين اعتباراً من يناير.

مدير عام قوات الشرطة يشهد انطلاق امتحانات الشهادة السودانية.

أمطار وعاصفة ترابية بمناطق متفرقة بولاية الخرطوم.

اجتماع مغلق بين سلفاكير والحلو لبحث «عملية السلام».

البرهان يتلقى اتصالاُ هاتفيا من ابي احمد.

امتحانات الشهادة السودانية استقبلت أكثر من (٩٠٦) طالب وطالبة بالقاهرة.