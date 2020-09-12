أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: – تراجع الدولار و(30) تاجر عملة في قبضة السلطات – (الصيحة) تكشف حقائق صادمة حول سرقة الأمتعة بالمطار – مناسيب النيل تواصل الانحسار صحيفة المواكب: – تتبع تجار عملة ب الـ (GPS) وملاحقات عبر (الإنتربول) المهدي: اعتقلت أثناء قيادتي (دراجة) عقب الانقلاب صحيفة السوداني: – تحقيق لـ (السوداني) يكشف نشاط الأجانب في تجارة الدولار – تفاعل عالمي وإقليمي واسع مع كارثة فيضانات السودان – رئيسة القضاء تكشف حجم الفساد داخل السلطة القضائية صحيفة السوداني الدولية: – وفد للثورية للتبشير بالسلام في الخرطوم – استياء واسع من فرض الطوارئ الاقتصادية Advertisements صحيفة الوطن: – جهاز المخابرات يرفع الحصانة عن متهمين بقتل الشهيد محجوب

– الثورية ترسل وفد للخرطوم بقيادة عرمان

– اعفاء وتعيين عدد من المسؤلين بولاية الخرطوم

– الشعبي يكشف عن تفاصيل اللقاء مع البرهان صحيفة آخر لحظة: – (الطواريء الاقتصادية) تخفض الدولار

– الشعبي: اتفاق لتوسيع الحاضنة السياسية للحكومة

– سرقة مقابر بالشمالية والكشف عن فساد في أراضٍ بجنوب دارفور

– تضرر (557) ألف من الفيضانات وتحذّيرات من أمطار غزيرة صحيفة أخبار اليوم: – اقتصاديون يرسمون صورة قاتمة للجنيه أمام الدولار ويطرحون المعالجات.

– المنظمة الدولية: السودان ليس لديه آلية رسمية للتعامل مع الهجرة.

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– خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء: وزير الخارجية السعودي يطمئن على الأوضاع بالسودان.

– خطيب الانصار ينتقد مسلك الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح.

– الصليب الأحمر الدولي: مناشدة لدعم طارئ لآلاف من ضحايا الفيضانات بالبلاد. صحيفة الدار: – مصدر أمني: عمليات لغسيل أموال ساهمت في ارتفاع الدولار – غرق ثلاثة فتيات بالنيل الابيض – وفاة الزوجة اسراء داخل غرفة العمليات – رفع الحصانة عن المتهمين بقتل محجوب التاج ابن لاعب الهلال السابق – لجنة الفيضانات توضح تفاصيل جديدة بشأن المناسيب – اليوم لطلاب الشهادة السودانية: امتحان تربية اسلامية وامتحان فنون جميلة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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