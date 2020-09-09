مصري يتجاوز الحدود ويثير جدلاً واسعاً بالكويت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر وافد مصري موجة غضب بين المواطنين الكويتيين بعد تعامله مع بلادهم وكأنها محافظة تابعة لمصر، وباباً مفتوحاً لاستيطانهم فيها.

وظهر المصري بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يدعو المصريين الذين يريدون الحصول على تأشيرة للكويت بالاتصال به، مضيفاً:” أي أحد في مصر يريد المجيئ إلى الكويت، أو أي شخص في الكويت يبحث عن شغل آخر، ياريت يكلمني، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونساعده”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي جدد غضبهم تجاه الجالية المصرية، فكتب مغرد: “لله ياخذكم اخذ عزيز مقتدر يا قليلين الحيا والكرامه قاعدين اشكره يكسرون القوانين ويوثقون كسرهم للقوانين لا حسيب ولا رقيب والكويتيين الشرفاء ظبط وإحضار وتسكير حسابات وتكميم أفواه حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم”.