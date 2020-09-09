مدبولي يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعباً، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي – خلال ترؤسه اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة- بأنه تم مد جسر جوي مع الأشقاء السودانيين؛ من أجل توفير كافة المستلزمات المختلفة في كل من جنوب السودان والسودان، معلناً عن تضامننا الكامل مع أشقائنا السودانيين ومساندتنا لهم، حتى يتخطى السودان الشقيق هذه المحنة بسلام، وفي ضوء ذلك، وجّه رئيس الوزراء، الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، الفريق أول محمد زكي، على الجهود المبذولة من خلال إقامة هذا الجسر الجوي، كما أعرب عن تقديره لجهود الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت في تدبير المستلزمات المختلفة لأشقائنا في السودان.

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