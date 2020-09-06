أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

– مؤتمر صحفي مُرتقب لإعلان موعد التوقيع النهائي لاتفاق السلام

– لجنة الفيضان: المنسوب في الخرطوم وشندي يواصل الارتفاع وانخفاض في وارد (الديم)

– الصادق المهدي نتائج التحقيق في فض الإعتصام ستكون لها أثار سياسية كبيرة.

– الصادق المهدي قوش عرض علينا تغيير النظام قبل سنوات من سقوطه.

– انهيار «ترس ترابي» يتسبب في غمر «المسعودية» جنوبي الخرطوم بمياه النيل مخلفاً خسائر فادحة

صحيفة اليوم التالي الالكترونية:

– مولانا أحمد النور الحلا رئيساً لنادي النيابة العامة

– محفظة السلع: تأمين وقود سبتمبر وترتيبات جديدة لاستيراد الدواء

– أزمة في وزارة المالية بسبب القبض على مدير المراجعة الداخلية

– الحلو يشترط فصل الدين عن الدولة أو تقرير المصير

– السيسي: مصر مستعدة دائمًا لتقديم كل سبل الدعم للسودان

– استئناف الدراسة بجامعة الخرطوم اليوم

صحيفة آخر لحظة:

– أضبط .. رجال أعمال يدفعون رشاوى لتسهيل مهامهم بوزارة التجارة

– ياسر العطا: الحكم الذاتي للمنطقتين لا يهدد وحدة البلاد

– (التغيير) تقر بـ(19) خرقاً للوثيقة الدستورية

– القضارف: كورونا وراء تدني نجاح طلاب الأساس

– غرفة المستوردين: ما يحدث في السوق الآن يهزم الثورة

– تحرير 19 سودانياً و3 أجانب من عصابة للإتجار بالبشر صحيفة الوطن: – الصادق المهدي :طرح العلمانية بارتجالية سيؤدي لفتنة

– تحرير “١٩” سوداني من قبضة عصابات الاتجار بالبشر

– الكشف عن مهندس لقاء حمدوك والحلو

– وزيرة التعليم العالي تستنفر الطلاب للمساعدة في مواجهة اثار السيول والفيضانات Advertisements