أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
صحيفة السوداني:
– مؤتمر صحفي مُرتقب لإعلان موعد التوقيع النهائي لاتفاق السلام
– لجنة الفيضان: المنسوب في الخرطوم وشندي يواصل الارتفاع وانخفاض في وارد (الديم)
– الصادق المهدي نتائج التحقيق في فض الإعتصام ستكون لها أثار سياسية كبيرة.
– الصادق المهدي قوش عرض علينا تغيير النظام قبل سنوات من سقوطه.
– انهيار «ترس ترابي» يتسبب في غمر «المسعودية» جنوبي الخرطوم بمياه النيل مخلفاً خسائر فادحة
صحيفة اليوم التالي الالكترونية:
– مولانا أحمد النور الحلا رئيساً لنادي النيابة العامة
– محفظة السلع: تأمين وقود سبتمبر وترتيبات جديدة لاستيراد الدواء
– أزمة في وزارة المالية بسبب القبض على مدير المراجعة الداخلية
– الحلو يشترط فصل الدين عن الدولة أو تقرير المصير
– السيسي: مصر مستعدة دائمًا لتقديم كل سبل الدعم للسودان
– استئناف الدراسة بجامعة الخرطوم اليوم
صحيفة آخر لحظة:
– أضبط .. رجال أعمال يدفعون رشاوى لتسهيل مهامهم بوزارة التجارة
– ياسر العطا: الحكم الذاتي للمنطقتين لا يهدد وحدة البلاد
– (التغيير) تقر بـ(19) خرقاً للوثيقة الدستورية
– القضارف: كورونا وراء تدني نجاح طلاب الأساس
– غرفة المستوردين: ما يحدث في السوق الآن يهزم الثورة
– تحرير 19 سودانياً و3 أجانب من عصابة للإتجار بالبشر
صحيفة الوطن:
– الصادق المهدي :طرح العلمانية بارتجالية سيؤدي لفتنة
– تحرير “١٩” سوداني من قبضة عصابات الاتجار بالبشر
– الكشف عن مهندس لقاء حمدوك والحلو
– وزيرة التعليم العالي تستنفر الطلاب للمساعدة في مواجهة اثار السيول والفيضانات
صحيفة السوداني الدولية:
– حركة عبدالواحد: لا تفاوض عبر المنهجية القديمة
– ضيو: التوقيع النهائي للسلام قريبا
– الصادق المهدي: امريكا تماطل فى رفع اسم السودان من قائمة الارهاب
صحيفة أخبار اليوم:
– مجلس الأمن والدفاع يعلن حالة الطوارئ بالبلاد لثلاثة أشهر.
– الفريق ياسر العطا يكشف عن تباين الرؤى بين العسكريين والمدنيين حول التطبيع مع إسرائيل.
– (اخبار اليوم) تتابع الفيضانات بالقرى المتحدة شمال بحري
– خروج «31» مشروع زراعي من الموسم الصيفي بالنيل الابيض والغموض يكتنف مصير العروة الشتوية.
– القوات المشتركة تحرر سودانيين من عصابة اتجار بالبشر وتوقع أفرادها.
صحيفة صوت الأمة:
– الأمة القومي يرحب باتفاق حمدوك والحلو
– اعلان حالة الطوارئ بالبلاد
– المهدي: تسليم المعزول للجنائية إحدى وسائل التطبيع مع الأسرة الدولية
صحيفة القوات المسلحة :
– القوات المشتركة السودانية الليبية تحرر مواطنين من عصابة للإتجار بالبشر
– لجان إعداد المصفوفة اتفاق السلام تواصل أعمالها بجوبا
– اكتمال كافة الترتيبات لقيام امتحانات الشهادة السودانية في موعدها
– إخلاء منطقة وواستي، والعليفون الحديبة من السكان
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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