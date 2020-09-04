تجمع طلاب الثانويات بسنار يطالب بتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية

اصدر تجمع طلاب الثانويات بولاية سنار بيانا دعا خلاله الى تاجيل امتحانات الشهادة الثانوية الى وقت اخر بسبب تضرر اعداد كبيرة من المدارس بالولاية ومدن سودانية أخري جراء السيول والأمطار والفيضانات واوضح البيان وفق (سونا) بأن المدارس الآمنة صارت سكنا مؤقتاً للمتضررين من السيول والفيضانات وأعلن التجمع رفضه لاقامة امتحانات الشهادة السودانية في ظل الاوضاع الكارثية الحالية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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