عاجل.. انطلاق المباحثات السودانية المصرية بمجلس الوزراء

السبت 15 أغسطس 2020

بدأت الآن بمجلس الوزراء جلسة مباحثات رسمية بين الجانب السودانى برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصرى والوفد المرافق له.



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وقد وصل رئيس الوزراء المصرى على رأس وفد وزارى كبير الخرطوم ظهر اليوم، يضم كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد د. مهندس محمد شاكر المراقبي، وزير الموارد المائية والري السيد د. محمد عبدالعاطي، وزيرة الصحة والسكان السيدة د. هالة زايد، وزيرة التجارة والصناعة السيدة نيفين جامع.

بالاضافة إلى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء السيدة المهندسة راندة المنشاوي، أمين عام مجلس الوزراء السيد اللواء أ.ح عاطف عبدالفتاح، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراءالسيد/ هاني يوسف، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء السيد المستشار نادر سعد، مستشار الوزير للنقل النهري السيد اللواء مهندس كريم سعيد أبو الخير، مساعد وزير النقل لشؤون السكة حديد السيد المهندس وجدي رضوان شحات، رئيس قطاع مياه النيل وزارة الموارد المائية والري السيد المهندس أحمد بهاء الدين، بجانب رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات السيد اللواء إسماعيل جبر ورئيس هيئة الإسعاف بوزارة الصحة والسكان السيد د. محمد مصطفى جاد وممثل مكتب وزيرة الصحة والسكان السيد محمد صبحي محمد.