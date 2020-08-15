شاهد أول صور من موقع انفجار مخزن للذخيرة بمجمع الشجرة الصناعي بالخرطوم

حصلت مصادر على أول صور تنشر من موقع انفجار مخزن بمجمع الشجرة الصناعي يوم أمس الجمعة، أظهرت «محدودية الانفجار».
وأفاد مسؤول بمجمع الشجرة الصناعي بحسب صحيفة السوداني، أن مخزن الذخائر الذي تعرّض للحريق مساء الجمعة 14 أغسطس مستخدماً لتخزين المنتجات الخاصة للجمهور «خدمات العملاء ومركز التسليم» مثل ذخائر الخرطوش والمسدسات المُرخّصة.
وهو مكان تسليم العملاء والوكلاء ولا يستخدم لأي مخزون خلاف ذلك، حيث أن الذخائر المستخدمة في القوات المسلحة يتم تخزينها خارج نطاق المجمعات السكنية «وفق افادته».
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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